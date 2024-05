Le BEL 20 termine de justesse dans le vert et au-dessus des 4.000 points

En légère hausse lundi matin, l'indice BEL 20 devait évoluer autour de sa clôture précédente dans l'après-midi et gagner finalement de justesse 0,05% à 4.006,94 points avec 11 de ses éléments toujours dans le rouge, Galapagos (26,98) et arGEN-X (334,60) en tête avec des reculs de 1,89 et 1,56%.

Solvay (34,05) était également en baisse de 0,06% alors que Syensqo (96,23) gagnait 0,39%, UCB (126,70) s'appréciant de 1,60%, en tête des hausses en compagnie de Lotus Bakeries (9.890) qui gagnait 1,23%. AB InBev (61,62) reperdait 0,80% à l'inverse de KBC (68,90) et Ageas (47,50) qui étaient en hausse de 0,61 et 1,02%.

Sofina (225,40) reculait de 0,70% mais, gagnait 0,81% compte tenu de son détachement de coupon ; Aedifica (60,30) et WDP (27,28) valant 0,99 et 0,80% de moins que vendredi tandis que Cofinimmo (61,70) cédait 0,56%.

Elia (102,30) et Melexis (81,25) cédaient 0,49 et 0,31% tandis que Umicore (19,52) et D'Ieteren (199,90) confirmaient des avances de 0,36 et 0,50%.

Unifiedpost (3,80) chutait par ailleurs de 5,9% après avoir plongé de 8,9% sur des résultats en baisse. Tinc (11,88) reculait de 4,04% pour une hausse de 2,95% compte tenu de ses détachements de coupons dont un en remboursement de capital, Brederode (113,20) cédant 0,70% pour un gain de 0,35% compte tenu de même d'un remboursement partiel de capital.

Euronav (19,25) et Titan Cement (31,35) étaient positives de 1,8 et 2,1%, Deceuninck (2,555) gagnant 1% tandis que Immobel (27,80) et Ontex (9,29) cédaient 1,2%.