Le bon d'Etat à un an a allégé les comptes d'épargne en 2023

Les banques actives en Belgique ont vu leurs comptes épargne réglementés s'alléger en 2023. Ensemble, les quatre principales banques - BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING - ont vu partir quelque 20 milliards d'euros depuis décembre dernier. Le succès du bon d'Etat à un an de cet été, qui a attiré environ 22 milliards, n'y est pas étranger. Il n'en est cependant pas le seul responsable puisque de nombreux Belges ont misé sur les obligations et les comptes à terme, qui offraient un meilleur rendement que les comptes d'épargne classique.