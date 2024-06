Le Bureau du Plan maintient ses prévisions d'inflation pour 2024

Comme estimé un mois plus tôt, le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 3,1% en 2024, selon les prévisions du Bureau du plan communiquées mardi. Cette estimation a été calculée sur base des observations de Statbel, l'office belge de statistiques, jusqu'au mois de mai. Le taux d'inflation annuel devrait par ailleurs grimper à 2% en 2025, alors que le Bureau du plan tablait sur un taux de 1,9% en mai.

L'augmentation de "l'indice santé", utilisé pour calculer l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, resterait stable avec une hausse de 3,1% en 2024 et de 2% en 2025, contre 4,33% en 2023.

Alors que l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été dépassé en avril dernier, le Bureau du plan prévoit toujours un nouveau dépassement en février 2025. "Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient une nouvelle fois adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en mars et en avril 2025", prévient l'organe fédéral.