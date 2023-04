Le Bureau du Plan rabaisse encore ses prévisions d'inflation pour 2023

Pour 2024, le Bureau du Plan prévoit une inflation annuelle moyenne de 3% et s'attend également à deux autres dépassements de l'indice pivot, en janvier et en novembre.

L'augmentation de "l'indice santé", qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 4,6% en 2023 et 3,3% en 2024, contre 9,25% en 2022 et 2,01% en 2021.