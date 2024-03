Le centre de compétences dédié aux métiers de bouche se pose à Morlanwelz

Les installations itinérantes du Centre de compétence des métiers de bouche "Epicuris" se sont installées en région du centre à Morlanwelz. L'objectif de ce centre est de former 60 demandeurs d'emploi aux différents métiers du secteur alimentaire de la région, annonce lundi le Forem.

D'ores et déjà, les demandeurs d'emploi intéressés peuvent s'inscrire aux sessions de formation auprès du Forem qui se dérouleront les12, 19, 22 et 28 mars prochains.

La région du Centre présente une forte tension pour les métiers de boulanger, pâtissier, vendeur et préparateur en boucherie ainsi que aide-cuisinier en collectivité, commis de cuisine et commis de salle. Plus de 200 offres d'emploi sont diffusées par le Forem pour la province de Hainaut en lien avec ces quatre formations.