Le CEO de KBC a gagné 27% de plus en 2022

Le salaire de base du patron était de 1,5 million d'euros l'an dernier (environ un cinquième de plus que l'année précédente) et la partie variable a augmenté de plus de 50%, pour atteindre 931.624 euros. Ses allocations de retraite ont été gonflées de 18%, à 604.960 euros.

Le salaire moyen des employés du groupe KBC a augmenté de 16% l'an dernier et s'établissait à 109.106 euros.