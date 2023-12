Le chantier de réfection sur l'E42 entre Polleur et le Laboru prolongé de trois semaines

"Les conditions météorologiques n'ont pas encore permis de poser la couche d'usure et de réaliser les marquages sur la partie gauche de l'autoroute", note la Sofico. "Des travaux portant sur le joint de dilatation du viaduc de Polleur doivent également être finalisés."

Jusqu'au début des congés d'hiver, et sous réserve d'une météo favorable, deux bandes de circulation resteront maintenues par sens de circulation. La vitesse maximale reste également limitée à 70 km/h entre le viaduc de Polleur et l'échangeur n°7 "Heusy/Theux", et à 50km/h à l'entrée et à la sortie du chantier.