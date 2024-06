Le chantier en cours sur l'E42 à la frontière allemande entre dans sa seconde phase

Jusqu'à la fin du mois de juin, la sortie et l'accès n°16 Steinebrück seront fermés à la circulation en direction de Verviers et il ne sera plus possible d'accéder à l'aire de Rastplatz Drei Hutten.

Les autres conditions de circulation en place depuis le début du chantier restent identiques. Ainsi, à partir de la frontière allemande, jusqu'après l'aire de Rastplatz Drei Hutten, une seule voie de l'E42 est disponible avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h.