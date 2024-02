Le collège communal de Namur valide la requalification du quartier Léopold

Le projet porte sur la construction et l'exploitation d'un pôle multifonctionnel comprenant une surface commerciale nette de 13.698 mètres carrés, des services et des loisirs, des bureaux, 112 logements, 831 emplacements de parkings souterrains, l'aménagement d'espaces publics, ainsi que la création, la modification et la suppression de voiries communales.

Quelque 480 réclamations ont été reçues dans le cadre de l'enquête publique. Celles-ci portent notamment sur l'adéquation du projet avec les besoins du centre-ville et du commerce existant, la suppression d'arbres centenaires et le réaménagement des espaces verts, les gabarits de certains ouvrages jugés trop imposants, ainsi que d'éventuelles contraintes en matière de mobilité et d'accessibilité du quartier.