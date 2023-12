Le commerce mondial aura baissé de 5% en 2023, selon un organe de l'ONU

Le commerce mondial va diminuer d'environ 5% cette année, ressort-il d'un nouveau rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) publié lundi. La hausse des taux d'intérêt et les tensions entre les États-Unis et la Chine, entre autres, pèsent sur l'économie. L'organe onusien ne prévoit pas non plus d'amélioration pour l'année prochaine.