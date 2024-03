Le comparateur des comptes d'épargne de Wikifin remanié

"Après avoir introduit le montant initial qu'il désire placer, le montant supplémentaire qu'il prévoit de déposer chaque mois et la durée pendant laquelle il veut placer son argent, l'utilisateur obtient une liste de comptes d'épargne classés en fonction des intérêts perçus. Il peut ensuite filtrer la liste et consulter plus de détails pour chaque compte", énumère la FSMA.

La mise à jour de l'outil permet au consommateur d'obtenir plus d'informations sur les intérêts acquis en scindant taux de base et prime de fidélité, précise si les intérêts seront soumis au précompte mobilier et mentionne la catégorie (A, B ou C) dont relève le compte d'épargne, entre autres.