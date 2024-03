Le compteur des bons d'État atteint 474 millions d'euros

Les nouveaux bons d'État ont permis de récolter plus de 474 millions d'euros au sixième jour de la campagne de souscription, a annoncé vendredi l'Agence fédérale de la Dette.

Plus précisément, le montant total des bons d'État souscrits via les établissements placeurs s'élève à 186 millions. Le nombre de souscriptions via les Grands-Livres a, lui, atteint les 288,3 millions d'euros.

La période de souscription via les Grands-Livres prenait fin jeudi, tandis que celle via les établissements placeurs se termine ce vendredi.