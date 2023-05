Le coupon de KBC pèse sur le BEL 20

Sofina (201,20) emmenait les baisses en chutant de 2,2% en compagnie d'immobilières avec des reculs de 1,9% en Aedifica (73,70) et Cofinimmo (84,70), WDP (26,18) perdant de même 1,8%.

Ageas (40,90) se distinguait en progressant de 0,5% alors qu'AB InBev (58,14) abandonnait 1,1%, Solvay (107,00) et UCB (83,08) reculant de 1 et 0,7%, arGEN-X (359,30) et Galapagos (37,65) de 1,5 et 1,2%.