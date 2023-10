Le Fonds ING soutient huit projets pour booster l'accompagnement numérique

Après un appel à candidatures, le Fonds ING pour une société digitale plus inclusive a retenu huit projets centrés sur l'accompagnement numérique des personnes fragilisées. Ils recevront un montant total de 350.000 euros, annonce jeudi la Fondation Roi Baudoin (FRB), gestionnaire du fonds de la banque.

"Participer pleinement à la vie en société implique de savoir utiliser les outils numériques. Que ce soit pour chercher un logement, consulter des offres d'emploi, effectuer des opérations bancaires, etc. Et pourtant, 46% de la population belge ne dispose pas de compétences numériques suffisantes - un chiffre qui s'élève à 63% pour les personnes avec de faibles revenus", explique la Fondation Roi Baudouin.

La FRB, via le fonds ING, a donc décidé de soutenir huit projets (trois en Wallonie, deux à Bruxelles et trois en Flandre) qui ont pour objectif de guider les publics plus vulnérables dans l'acquisition de compétences numériques.