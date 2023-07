Le gouvernement flamand veut rénover trois écluse sur l'Escaut d'ici 2030

La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters (Open VLD) cherche un partenaire privé pour rénover trois écluses situées sur l'Escaut supérieur (entre la source et Gand). Les écluses d'Asper, Kerkhove et Audenarde, presque centenaires, sont obsolètes et ne répondent plus aux dimensions requises pour certains bateaux actuels de grande taille.