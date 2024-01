Le marché des voitures d'occasion enregistre une hausse de 7,2 % en 2023

L'année dernière, Volkswagen occupait le haut du classement des marques de voitures d'occasion les plus vendues, devant BMW, Mercedes, Opel et Peugeot. Parmi les modèles les plus populaires, la VW Golf (28.710) arrivait en tête, devant la VW Polo (20.520), l'Opel Corsa (19.131), la BMW série 3 (16.309) et la Ford Fiesta (14.451).

"Le marché des voitures d'occasion continue donc d'évoluer favorablement, grâce notamment à leur plus grande disponibilité et à des prix stagnants, voire en légère baisse", analyse Traxio.