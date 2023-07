Le nombre de crédits hypothécaires encore en forte baisse au 2e trimestre

"La hausse des taux d'intérêt, notamment, a entraîné une baisse de la demande et donc une diminution du nombre de crédits octroyés", déclare Ivo Van Bulck, secrétaire général de l'UPC.

Les taux d'intérêt des crédits hypothécaires ont poursuivi leur tendance à la hausse au cours du trimestre écoulé. Sur la base des chiffres publiés par la Banque Nationale, ces taux oscillaient en mai entre en moyenne 4,66% (pour les crédits assortis d'une période initiale de fixité du taux jusqu'à 1 an) et en moyenne 3,28% (pour les crédits assortis d'une période initiale de fixité du taux de plus de 10 ans).