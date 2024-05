Le nombre de dossiers devant la Commission de litiges voyages revenu au niveau pré-Covid

La Commission de litiges voyages, qui aide à résoudre les conflits entre les voyageurs et le secteur du voyage, a connu en 2023 une année à peu près normale après la période difficile du Covid-19. "Cela se traduit à la fois par le nombre de dossiers que nous avons ouverts et par les délais légaux qui ont pu être respectés", a expliqué la présidente Anne Moreau dans le rapport annuel de l'ASBL.

Au total, 47 dossiers ont été ouverts sous forme de conciliation (54 en 2022), dont 29 en néerlandais et 18 en français. Aucun dossier n'a été initié par l'organisateur de voyage. Parmi les dossiers acceptés, quatre concernaient les vols, deux portaient sur les conséquences d'une grève de compagnie aérienne et deux sur l'obtention d'une indemnisation après un retard. Trois dossiers concernaient la qualité de l'hébergement et son environnement, un dossier portait sur des problèmes de réservation et le dernier sur une annulation par le voyageur.

En outre, 52 dossiers sont passés en arbitrage (contre 58 en 2022), dont trois ont bénéficié d'un règlement à l'amiable. Parmi les arbitrages, cela concernait 27 dossiers néerlandophones et 22 francophones. Si la majeure partie des plaintes était liée au Covid-19 ces dernières années, les dossiers concernaient principalement, en 2023, la qualité de l'hébergement (13), les annulations de contrat (8) et les retards et changements dans les transports (6).