Le nombre de paiements mobiles avec Bancontact et Payconiq a décuplé en cinq ans

Depuis le lancement de l'application Payconiq, il y a cinq ans, le nombre de paiements mobiles avec Bancontact et Payconiq a été multiplié par dix. C'est ce qui ressort des chiffres annuels publiés jeudi par Bancontact Payconiq Company.

Mais "c'est l'augmentation des paiements mobiles avec Bancontact et Payconiq qui est particulièrement frappante". L'an dernier, Bancontact Payconiq Company a enregistré 368 millions de transactions, contre 34 millions en 2018. "Cela représente une multiplication par dix en cinq ans."

Les paiements classiques par carte constituent toujours la majorité des paiements. En 2023, les Belges ont, d'ailleurs, utilisé leur carte Bancontact plus de 2 milliards de fois pour payer ou retirer de l'argent. "Et le sans contact est roi", a relevé l'entreprise dans un communiqué.

En ligne, le téléphone portable bat largement la carte bancaire et le lecteur de carte en termes de popularité. En 2023, 84% des transactions en ligne Bancontact et Payconiq ont été exécutées à l'aide d'un smartphone, est-il précisé dans le communiqué. Les Belges ont payé 266 millions de fois en ligne en 2023, contre 26 millions en 2018.

Mais selon l'entreprise, les paiements mobiles connaissent surtout un essor considérable dans les magasins physiques. En 2023, les Belges ont payé 41 millions de fois avec leur téléphone portable en magasin. "Une augmentation de 133% en une seule année", s'est-elle enthousiasmée.

"Les consommateurs n'ont plus besoin de leur portefeuille pour faire leurs courses", a constaté la CEO de l'entreprise, Nathalie Vandepeute. "Régler ses achats avec son smartphone à la caisse s'installe de plus en plus dans les habitudes."