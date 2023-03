Le patron de BlackRock craint une "crise qui s'éternise" pour les banques régionales US

"Il est encore trop tôt pour connaître l'étendue des dégâts", avance le responsable. "La réponse de la part des régulateurs a jusqu'à présent été rapide et des actions décisives ont permis d'éviter les risques de contagion".

Mais lorsque la Fed a par le passé durci sa politique, cela a parfois conduit à des "faillites financières spectaculaires", comme la crise des caisses d'épargne américaines (Savings and Loans) qui s'est "éternisée" dans les années 1980 et 1990 et a conduit à la faillite de plus de 1.000 établissements.

"Nous ne savons pas encore si les conséquences de l'argent facile et des changements réglementaires se répercuteront sur l'ensemble du secteur bancaire régional américain (comme lors de la crise des caisses d'épargne), avec d'autres saisies et fermetures à venir", a prévenu Larry Fink.