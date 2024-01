Le patronat, la construction et l'immobilier opposés à la réforme des charges d'urbanisme

L'accord du gouvernement bruxellois pour augmenter les charges d'urbanisme et imposer 25% de logements sociaux dans tout projet immobilier de plus de 3.500 mètres carrés sera "la goutte d'eau qui fera déborder le vase", ont dénoncé lundi BECI, la fédération de la construction Embuild et l'Union Professionnelle du Secteur Immobilier (UPSI).