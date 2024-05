Le pont de l'échangeur d'Houdeng-Goegnies fermé pour trois semaines dès lundi

La fin du chantier, dont l'objectif est de remplacer le joint de dilatation de l'ouvrage, est prévue le 31 mai.

A partir de lundi prochain et jusqu'au 31 mai, la circulation sera interdite sur le pont de l'échangeur n°20 Houdeng-Goegnies, dans le Hainaut. Les automobilistes seront invités à suivre les déviations via les échangeurs suivant et précédant n°21 "Le Roeulx" et de "Bois d'Haine" (E42/A15-A501). Aucun impact ne sera à noter sur l'autoroute elle-même: il sera en effet toujours possible de monter ou de quitter la voie depuis cet échangeur.