Le potentiel d'économies sur les factures d'énergie reste élevé

Les familles peuvent économiser plusieurs centaines d'euros par an sur leurs factures d'électricité et de gaz naturel en optant pour l'offre la moins chère. C'est ce que montrent une fois de plus les chiffres de la Creg, le régulateur fédéral de l'énergie. En novembre, la Creg a calculé que le potentiel d'économie pour les ménages wallons s'élevait à 1.511 euros par an pour l'électricité et 748 euros pour le gaz naturel.