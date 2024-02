Le "salami classic" de la marque Charles retiré de la vente pour allergènes non-mentionnés

Les barquettes 120gr et 150gr de "salami classic" de la marque Charles sont retirés de la vente en raison de la présence des allergènes potentiels soja, moutarde et lait, non-mentionnée sur l'étiquette, fait savoir jeudi un communiqué de l'entreprise.

Les personnes présentant une allergie ou une intolérance à l'une ou plusieurs de ces substances ne doivent pas consommer ces produits et les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Si on ne soufre d'aucune allergie ou intolérance, ils peuvent être consommés sans problème.

Les barquettes de 120gr indiquent les dates de durabilité minimale (DDM) des 15/02, 22/02 et 06/03/2024 et ont été vendues depuis le 10 janvier dernier. Les barquettes de 150gr sont en vente depuis le 11 janvier et portent les DDM 14/02, 27/02 et 12/03/2024. Toutes ont été distribuées par plusieurs détaillants en Belgique.