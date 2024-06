Le secteur pharmaceutique a investi 303 millions d'euros dans les soins de santé en 2023

Un peu plus de 300 millions d'euros ont été investis l'an dernier par 688 entreprises pharmaceutiques et de technologie médicale dans des collaborations avec des prestataires de soins, institutions de soins et organisations de patients actifs en Belgique. Il s'agit d'une hausse importante de 13% par rapport à l'année précédente, indique jeudi le registre annuel de transparence de betransparent.be.