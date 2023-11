Le SPF Economie appelle à la prudence face aux aimants dans les jouets

Le SPF Economie conseille lundi aux consommateurs de faire attention aux aimants dans les jouets à l'approche des fêtes de fin d'année. Lors d'un récent contrôle mené sur un échantillon de 18 jouets, 12 ont été jugés non-conformes et 3 présentaient un risque grave.

Les jouets aimantés peuvent présenter des risques s'ils ne répondent pas à certaines exigences de sécurité, rappelle l'administration. L'ingestion de plus d'un aimant puissant risque par exemple de provoquer des perforations internes et des blocages.

La Commission européenne a lancé une campagne de contrôle sur la conformité et la sécurité de ces jouets aimantés. En Belgique, 18 ont été passés à la loupe et 12 présentaient des non-conformités administratives (surtout à cause d'une documentation technique indisponible, incorrecte ou incomplète). Cinq d'entre eux présentaient aussi des non-conformités techniques, principalement une puissance excessive des aimants.