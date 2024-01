Le succès du bon d'Etat à un an a permis un bénéfice "inattendu" de 150 millions

Le bon d'Etat à un an émis l'année dernière a eu "par hasard" un effet budgétaire positif sous la forme d'un bénéfice de 150 millions d'euros, via entre autres des recettes supplémentaires de précompte mobilier, a indiqué mardi à la Chambre Jean Deboutte, directeur "stratégie, gestion du risque et relations investisseurs" à l'Agence fédérale de la dette.