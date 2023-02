Le syndicat SETCa bloque l'entrée d'ING à Bruxelles: la banque explique les raisons du licenciement

L'entrée principale a été bloquée par le syndicat où une centaine de militants étaient rassemblés mardi matin. En outre, le syndicat a également installé des banderoles sur lesquelles on peut lire "Shame on you, mister Adams" ("Honte à vous, monsieur Adams"), les militants s'adressant directement au CEO d'ING Belgique, Peter Adams.

Pour le SETCa, le CEO veut mettre sur la touche toute personne qui pourrait s'opposer aux nouvelles mesures sociales à venir. La procédure lancée à l'encontre du délégué principal du syndicat, Pascal Breyer, est incompréhensible, estime le syndicat.

"Ils veulent le mettre à la porte parce que, en tant que représentant syndical, il a envoyé une lettre d'information qui a également été envoyée à des personnes extérieures à la banque. Elle a également été envoyée aux délégués de la commission 'Banques' du SETCa, par exemple. La newsletter contenait simplement des informations de base, mais rien de confidentiel. C'est scandaleux", a souligné Pierre Merveille, secrétaire du SETCa.

Le syndicat entend désormais prouver que l'intention de licencier leur délégué principal est uniquement liée à son activité syndicale. Des actions supplémentaires sont déjà envisagées par le SETCa.

Que dit la banque ? La banque ING, via son porte-parole Renaud Deschamps, a tenu à réagir suite à cette action. "Le 10 février 2023, ING Belgique a informé le Président du tribunal du travail de son intention de procéder au licenciement d’un travailleur protégé pour motif grave. Les faits graves reprochés à ce travailleur sont relatifs au non-respect de la confidentialité. Des faits qui se sont répétés malgré un récent avertissement. Le respect de la confidentialité est une valeur primordiale pour toutes les banques car elles opèrent dans un secteur extrêmement règlementé", nous a-t-il expliqué dans un email.