Le taux belge à 10 ans franchit le cap des 3,5% pour la première fois en 11 ans

Ce taux à long terme connait une fameuse augmentation depuis 18 mois. Jeudi, la hausse a atteint 9 points de base, pour le faire atteindre 3,58%. Le phénomène de la hausse des taux d'intérêt est mondial. Les banques centrales relèvent ces taux dans le but de refroidir l'économie et ainsi lutter contre la hausse des prix.

Des taux d'intérêt à long terme plus élevés rendent les emprunts plus chers, en particulier les prêts immobiliers, et représentent également une mauvaise nouvelle pour les caisses de l'État si le gouvernement devait lever des fonds sur les marchés financiers.