Le taux d'emploi repart à la baisse, malgré une progression chez les plus de 55 ans

Les 20-64 ans étaient 71,9% à occuper un emploi au premier trimestre 2024, ressort-il des statistiques mises à jour jeudi par Statbel, l'office belge de statistiques. Ce taux représente une baisse de 0,7 point de pourcentage par rapport au quatrième trimestre 2023 et un léger recul de 0,2 point sur un an. C'est la première fois depuis le plus fort de la crise sanitaire du Covid-19, en 2021, que le taux d'emploi sur base annuelle enregistre une diminution.