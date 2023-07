Le taux d'inflation de la zone euro en baisse au mois de juillet

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 5,3% en juillet 2023, contre 5,5% en juin et 6,1% en mai, selon une estimation rapide publiée lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Un recul surtout dû à une nouvelle décrue des prix de l'énergie.

Cette inflation a principalement été portée par l'alimentation, l'alcool et le tabac (+10,8% par rapport à juillet 2022, comparé à +11,6% en juin). Suivent ensuite, à distance, les services (+5,6%) et les biens industriels hors énergie (5,0%). Les coûts de l'énergie sont, eux, en recul de 6,1%.

Ce taux d'inflation demeure cependant très au-dessus de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE). Les prix à la consommation dans la zone euro ont en effet grimpé en flèche l'année dernière à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a rendu le gaz, le pétrole et d'autres produits de base plus chers. Depuis, l'énergie est redevenue beaucoup moins onéreuse et la BCE a relevé les taux d'intérêt dans la zone euro à un rythme record pour faire face à la forte augmentation des prix.