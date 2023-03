Le taux d'inflation en baisse, mais moins que prévu, en février dans la zone euro

Les experts interrogés par Factset et Bloomberg tablaient respectivement sur une hausse des prix à la consommation s'établissant à 8,2% et 8,3%. L'inflation avait atteint son pic en octobre, à 10,6%, après un an et demi de hausse ininterrompue.

L'inflation montre un ralentissement depuis novembre. Cela s'explique principalement par le fait que l'essence et le diesel sont devenus moins chers qu'un mois plus tôt. Les prix du gaz et de l'électricité sont également en baisse.

Les prix de l'énergie représentent cependant toujours une grande partie du phénomène d'inflation. Mais les prix des produits alimentaires et des boissons, de l'alcool et du tabac continuent également à augmenter rapidement et ont apporté la plus grande contribution à l'inflation, soit 15%, en février.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des prix très volatils de l'énergie et des denrées alimentaires, a pour sa part atteint un nouveau record de 5,6% en février, contre 5,3% en janvier. Ce chiffre joue un rôle important dans la décision de la Banque centrale européenne (BCE) concernant les taux d'intérêt. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déjà indiqué que la banque centrale n'avait pas fini de lutter contre l'inflation et que les taux d'intérêt seraient encore relevés ce mois-ci et peut-être au-delà.