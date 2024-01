Le taux d'intérêt belge à dix ans frise les 3%

Le taux d'intérêt belge à dix ans oscille mardi autour de 2,95%, son plus haut niveau cette année. Fin décembre, il approchait les 2,5%, le plus bas niveau de 2023. Un taux d'intérêt plus élevé rend les emprunts plus chers et constitue donc une mauvaise nouvelle pour le Trésor ainsi que pour ceux qui souhaitent acheter une maison.