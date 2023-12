Le taux d'intérêt belge à long terme tombe à son niveau le plus bas depuis mars

Le taux d'intérêt belge à long terme s'est fixé autour de 2,84 % mercredi, son niveau le plus bas depuis le mois de mars de cette année. Les taux sont en baisse depuis un certain temps, ce qui devrait rendre l'emprunt immobilier moins onéreux.

Début octobre, le taux d'intérêt belge à 10 ans était encore de 3,6 %, son niveau le plus élevé en plus de 11 ans. Mais depuis fin novembre, la tendance est à la baisse. Les investisseurs semblent considérer que les banques centrales n'ont plus besoin de relever les taux d'intérêt pour faire face à l'inflation, qui a fortement diminué. Ils sont même de plus en plus nombreux à anticiper une baisse des taux d'intérêt au printemps de l'année prochaine.

Cette thèse a été alimentée mardi par les déclarations d'Isabel Schnabel, membre du Directoire de la Banque centrale européenne (BCE), lors d'un entretien avec l'agence de presse Reuters. Dans cette interview, l'Allemande, considérée comme partisane d'une politique monétaire stricte, a déclaré qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la BCE était devenue "plutôt improbable", maintenant que l'inflation avait chuté "de manière remarquable".