Le trafic ferroviaire suspendu entre Rivage et Trois Ponts du 21 août au 2 septembre

La circulation des trains entre Rivage et Trois Ponts, en province de Liège sera suspendue du 21 août au 2 septembre, communiquent Infrabel et la SNCB mercredi. Le gestionnaire de réseau procèdera à des travaux qui impacteront le réseau ferroviaire localement.

Les chantiers à l'origine de ces perturbations comprennent un renouvellement du ballast entre Aywaille et Stoumont sur une portion de six kilomètres, des travaux de caténaire et l'entretien du tunnel de Cheneux.

Tous les trains seront remplacés par des bus, accessibles avec un ticket SNCB, pendant toute la période d'interruption. Ils feront arrêt dans toutes les gares de la liaison ferroviaire ainsi remplacée: Rivage, Aywaille, Coo et Trois-Ponts.