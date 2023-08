Le tunnel de Cointe sera fermé dans les deux sens durant sept nuits en août

Pendant ces nuits, la liaison sera coupée à la circulation de 21h45 à 06h00 : du jeudi 3 août au vendredi 4 août, du lundi 7 août au mardi 8 août, du mardi 8 août au mercredi 9 août, du mercredi 9 août au jeudi 10 août, du jeudi 10 août au vendredi 11 août, du mercredi 16 août au jeudi 17 août, et du jeudi 17 août au vendredi 18 août.

Les déviations habituelles seront mises en place via l'A604 et via les itinéraires S1 et S20.