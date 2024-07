L'échevin carolo des Marchés pas fermé à des adaptations du tracé du marché dominical

Le futur tracé s'inspire de celui qui existait avant les travaux du quartier de la Ville Haute. Il se rapproche des places Vauban et du Manège en abandonnant le boulevard Defontaine et en lui préférant la rue de la Science. « A l'époque, nous avions 2800 mètres linéaires d'abonnés maraichers mais nous n'en avons plus que 1800. D'où l'idée de réduire le tracé pour rendre le marché plus compact et convivial », a rappelé Mahmut Dogru.

L'abandon du boulevard Defontaine a plusieurs avantages par ailleurs selon l'échevin : une plus grande fluidité du trafic autour du marché, davantage de places de parking pour les clients qui s'y rendent ainsi que la garantie que le tracé ne soit pas changé de nouveau dans les prochaines années à la suite de travaux qui pourraient avoir lieu sur ce même boulevard.