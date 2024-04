Légères perturbations sur le pont de l'Europe à Vilvorde lundi en raison de travaux

Les travaux sur le pont ont un impact sur le trafic routier, mais aussi sur le trafic maritime. Les petits bateaux peuvent passer sans restriction, mais pour donner la possibilité aux plus gros navires de passer, un calendrier a été établi afin que le pont puisse être relevé pendant deux jours toutes les deux semaines.

Lundi prochain, la circulation sur le pont sera fermée pendant environ une demi-heure à 10h, 12h et 14h pour des opérations de pesée. Après cette date, le pont devra encore être fermé à plusieurs reprises. La prochaine intervention est prévue le mercredi 17 avril, entre 11h et 12h et entre 13h et 14h. La suite du calendrier sera connue ultérieurement.