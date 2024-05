L'Egypte quadruple le prix du pain subventionné pour la première fois en 30 ans

Si le prix du pain a été maintenu au fil des ans, la taille des galettes subventionnées a elle rétrécie. Dans le plus peuplé des pays arabes avec plus de 106 millions d'habitants, environ 71 millions d'Egyptiens profitent des subventions sur le pain, a indiqué mercredi M. Madbouli.

Plus tôt cette année, l'Egypte a bénéficié d'un afflux de plus de 50 milliards de dollars en prêts et en investissements, dont 35 milliards des Emirats arabes unis, et des financements du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.