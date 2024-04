Les architectes lancent un plan d'action commun pour un cadre de vie plus durable

L'augmentation des coûts, la hausse des taux d'intérêt et les problèmes liés à la politique d'octroi de permis rendent la construction et la rénovation de plus en plus difficiles dans notre pays, alors qu'il faudrait au contraire accélérer les investissements dans notre patrimoine immobilier. C'est ce qu'affirment les organisations d'architectes belges, qui préconisent une action décisive. Dans la perspective des prochaines élections, elles ont présenté mardi un plan d'action commun qui s'articule autour de cinq points.

Ils plaident par exemple pour une meilleure protection des consommateurs, avec une répartition plus équilibrée des responsabilités. Cela inclut notamment la création urgente d'une plateforme où les consommateurs pourraient vérifier si un entrepreneur est enregistré et assuré.

Ils souhaitent également une réforme en profondeur de la TVA car, selon eux, les taux actuels sur la construction et la rénovation ne sont pas adaptés aux besoins sociaux et ont donc un effet inhibiteur. "Les projets de reconstruction et de rénovation devraient être taxés de la même manière et la différence entre la TVA sur les travaux (6%) et la TVA sur les services (21%) devrait également être revue", estiment les architectes.