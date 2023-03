Les Belges ont désormais une brique "à rénover" dans le ventre

Les Belges ont toujours à une brique dans le ventre mais ils sont moins nombreux à y voir une priorité, ressort-il de l'observatoire de CBC Banque & Assurance "Les Belges et l'immobilier" dévoilé lundi. Dans le contexte de crise énergétique, les questions du PEB et de la rénovation de l'habitat prennent désormais une place centrale dans le parcours immobilier des Belges, et en particulier des plus jeunes.