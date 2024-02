Les Belges préfèrent toujours une voiture thermique

Les Belges optent toujours pour un véhicule thermique dans le cadre de l'achat d'une nouvelle voiture, indique mercredi le consultant Deloitte dans le cadre de l'enquête "Global Automotive Consumer Study", menée chez plus de 25.000 consommateurs dont 1.000 Belges.

Bien que l'achat de voitures électriques poursuit sa courbe ascendante, en particulier pour les voitures de société, le Belge préfère acheter une voiture thermique. L'an dernier, 39% des sondés préféraient acheter une voiture thermique, diesel ou essence contre 41% cette année. Douze pour cent optaient pour une voiture électrique et 17% pour une hydride.

"Les véhicules électriques doivent devenir plus abordables pour séduire les consommateurs avec notamment des incitants ou un financement privé plus souple. Seuls 24% des sondés belges citent les incitants du gouvernement et autres programmes de soutien comme un facteur déterminant pour l'achat d'un véhicule", poursuit Aled Walker.

Par ailleurs, les Belges souhaitent obtenir une autonomie de 400km pour les véhicules électriques et avoir des possibilités de recharge à proximité.