Les Belges toujours aussi amateurs de Champagne

Avec 10,3 millions de bouteilles de Champagne importées officiellement en 2022, la Belgique a connu un léger tassement (1%) de ses importations du célèbre vin effervescent. Néanmoins, la valeur financière de ces achats a grimpé à près de 180 millions d'euros, un montant en augmentation de 6.5%, essentiellement due à l'inflation répercutée sur le prix du vin. Les plus gros clients de la Champagne restent les Etats-Unis (33,7 millions de bouteilles), devant le Royaume-Uni et le Japon.

La Belgique est passée du 5e au 7e rang au classement des importateurs, devancée en de très peu en 2022 par l'Italie et l'Australie, des pays largement plus peuplés. Il faut aussi tenir compte du fait qu'une partie non négligeable des achats belges échappent aux statistiques, puisque de nombreux belges vont acheter leur Champagne directement en France.

Fait remarquable: le consommateur belge reste de loin le plus gros consommateur de Champagne brut non millésimé (86% de ses achats), alors que des pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l'Ialie choisissent plus souvent des cuvées spéciales ou prestigieuses ou encore des Champagnes rosés.

Les vignerons et maisons champenois ont vendu l'an passé 325 millions de bouteilles, dont 138 millions en France, pour un chiffre d'affaires record de plus de 6 milliards d'euros.

Le Comité Champagne met actuellement l'accent sur la recherche afin de répondre aux défis environnementaux, souligne l'une des directrices du Comité, Gaëlle Egoroff. Ainsi, un nouveau cépage, le Voltis, plus résistant aux maladies et au changement climatique, est actuellement autorisé dans l'appellation Champagne, à titre limité et expérimental. Un objectif "net zero carbone" du vignoble champenois a été fixé pour 2050.