Les bénéfices du commerce alimentaire de retour à leurs niveaux d'avant la pandémie

Les bénéfices du commerce alimentaire ont reculé en 2022, par rapport à la période de la pandémie de 2020 et 2021, a indiqué lundi la CSC Alimentations et services. Ces niveaux rejoignent toutefois les chiffres de 2019, et restent plus élevés que ceux de 2018. Le syndicat base ces résultats sur les dernières données comptables déposées par près de 12.000 entreprises du commerce alimentaire auprès de la Banque nationale de Belgique.