Les bons d'État récoltent un total de 432 millions d'euros

C'est, sans surprise, le bon d'État à un an qui a été le plus plébiscité, avec 413 millions d'euros, dont 227 millions via le service des Grands Livres. Le bon d'Etat à trois ans a drainé quant à lui 19 millions d'euros, dont 7 millions par le service des Grands Livres.

La période de souscription via les Grands Livres et les établissements placeurs a pris fin la semaine passée.