Les centres de distribution d'Albert Heijn en grève aux Pays-Bas

Les actions syndicales en cours dans six centres de distribution du groupe Albert Heijn aux Pays-Bas ont un impact mineur sur l'approvisionnement des rayons des magasins situés en Flandre, annonce la chaîne de supermarchés. Cette filiale du groupe Ahold Delhaize fait face depuis dimanche soir à un mouvement de grève qui a commencé parmi les travailleurs à temps partiel.

L'ensemble des centres de distribution du groupe sont situés aux Pays-Bas, à Pijnacker, Tilbourg, Geldermalsen, Hoorn, Zaandam et Zwolle. Ils emploient 6.000 personnes et sont chargés de l'approvisionnement de tous les magasins Albert Heijn aux Pays-Bas et en Flandre.

La chaîne compte plus de 70 magasins au nord du pays. L'impact sur les magasins flamands est toutefois limité, selon une porte-parole d'Albert Heijn.