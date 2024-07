Les commerçants namurois exposent leurs craintes au travers d'une étude indépendante

L'Association des commerçants de Namur (ACN) a exposé vendredi par le biais d'une étude indépendante ses craintes concernant l'extension du piétonnier et la possible construction d'un centre commercial dans le centre de la capitale wallonne.

Près de la moitié (48%) des personnes habitant dans un rayon de 50 kilomètres de Namur évoquent des cellules commerciales vides, une forte mendicité, mais aussi une ville sale et "insécurisante". Les passants partagent, eux, un avis plus positif. Namur apparaît, à leurs yeux, comme une ville agréable pour se promener, dotée d'une bonne diversité commerciale et culturelle ainsi que d'une offre horeca attrayante.

Selon l'enquête, l'extension du piétonnier en cours pourrait amener de nouveaux clients curieux. Un travail de fidélisation serait donc à faire. Dans le même temps, le piétonnier effraierait une partie des personnes qui font leur shopping à Namur, au point que celles-ci n'y viendraient plus. Le centre commercial et ses enseignes de quelque 300 mètres carrés ne seraient pas non plus une manière d'attirer de nouveaux clients, la diversité des enseignes primant sur leur taille.

En outre, 21% des commerçants interrogés ont déjà déclaré vouloir déplacer leur activité dans le centre commercial, ce qui laisse craindre de nombreuses nouvelles cellules vides dans le centre. Enfin, 69% des clients actuels ont déclaré venir au centre-ville en voiture, ce qui démontre, selon l'ACN, un problème structurel.

Au vu de l'enquête, l'ACN veut se montrer constructive. Elle estime que des solutions peuvent être trouvées via une meilleure communication ainsi qu'une révision des plans de travaux et projets en cours. Elle invite également le collège communal à s'interroger à nouveau sur le bien-fondé de l'implantation d'un centre commercial.