Les coupons des bons d'Etat sont de 2,6% pour celui à 5 ans et 2,9% pour celui à 8 ans

Les prochains bons d'Etat, qui seront émis le 11 décembre prochain, auront des taux d'intérêt brut de 2,6% pour celui à cinq ans et de 2,9% pour celui à 8 ans, annonce mardi l'Agence de la Dette. Ils rapporteront respectivement 1,82% et 2,03% en net.

Pour cette émission, comme toujours pour les bons d'État avec une maturité de plusieurs années, un précompte mobilier de 30% sera d'application.

La période de souscription se déroulera du jeudi 30 novembre au vendredi 8 décembre, via les établissements placeurs, et jusqu'au 7 décembre via le service des Grands livres.