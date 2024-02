Les dégâts au port d'Anvers-Bruges se chiffrent en millions d'euros

Les blocages en cours dans les ports fusionnés de Zeebrugge et d'Anvers causent des millions d'euros de dommages, a indiqué vendredi l'échevine en charge du port, Annick De Ridder (N-VA).

Selon l'entreprise portuaire, la situation à Anvers est légèrement meilleure qu'à Zeebrugge, où l'agitation persiste. Mme De Ridder souligne que, outre les pertes économiques, des atteintes à la réputation internationale sont à craindre.

"Si les armateurs et les autres clients ne considèrent plus notre port comme un maillon fiable de la chaîne logistique, ils déplaceront leurs activités vers les ports des pays voisins", a averti l'échevine. "Les dommages causés par ces actions se chiffrent rapidement en millions d'euros et peuvent entraîner un impact négatif sur l'emploi".