Les douanes ont déjà saisi en 2023 près de 300 millions de cigarettes de contrebande

Les douanes belges ont déjà saisi cette année près de 307 millions de cigarettes illégales et l'Administration générale des douanes et accises a organisé mercredi une nouvelle journée d'action contre la production de cigarettes de contrebande, indique le Service public fédéral Finances.

Un atelier de coupe et un atelier de séchage du tabac ont également été découverts à Mol, où 5 tonnes de tabac brut et 5 tonnes de tabac coupé ont été saisies. A Mouscron, ce sont 5 millions de cigarettes qui ont également été découvertes dans un entrepôt.

Une usine de cigarettes illégale a ainsi été démantelée mercredi dans la zone portuaire de Gand, où environ 10 millions de cigarettes Marlboro portant des inscriptions en anglais ont été saisies de même que 2,4 tonnes de tabac coupé et 50 palettes de précurseurs de tabac. Dix-sept personnes - 13 Ukrainiens et 4 Arméniens - ont par ailleurs été arrêtées lors de cette opération.

Au total, environ 15 millions de cigarettes et 7,4 tonnes de tabac coupé ont été saisies lors de cette journée d'action. Les droits éludés (accises, accises spéciales et TVA) sur ces cigarettes et ce tabac s'élèvent au total à 8 millions d'euros.

En 2023, un total de six sites de production illégale de cigarettes ont déjà été démantelés en Belgique, ainsi que 11 entrepôts et 2 sites de découpe. Cela porte le total des saisies pour 2023 à 307.966.009 cigarettes, 79,5 tonnes de tabac à fumer, 26,1 tonnes de tabac à narguilé et 41,7 tonnes de tabac brut. Le montant total des droits éludés pour cette année s'élève à 153 millions d'euros.